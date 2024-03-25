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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماحرَّمتش من الشغل مع محمد سامي.. مي عمر تكشف سر الهجوم على «نعمة الأفوكاتو»

مي عمر
مي عمر

قالت الفنانة مي عمر: “أنا ما حرمتش أني أشتغل مع محمد سامي تاني فى نعمة الأفوكاتو.. لأن محمد سامي مخرج أى حد يتمني إنه يشتغل معاه.. وأنا ومحمد قصة قديمة أوى من زمان، وأما بشوفه وهو بيخرج والمجهود اللي بيعمله؛ كنت دائما أقول يا بخته ويا حظه اللي يشتغل معاه”.

وأضافت الفنانة مي عمر خلال حوارها ببرنامج “أسرار” المذاع عبر فضائية النهار: “أكيد أما بتجيليش فرصة زي دي دا حظي.. وشخصية نعمة من أكتر الشخصيات اللي حبيتها، وهي مختلفة جدا فى طريقة كلامها وهزارها وجرأتها وردودها وتفكيرها”.

وتابعت الفنانة مي عمر: “حتي شكلها بحبه ولبسها كمان.. وفيه ستات كتير بتضحي عشان الراجل اللي بتحبه زيها.. وما قدرش أقول أن الست غلط.. ولكن على رد فعل الراجل وأنه استغل الموضوع غلط وفيه رجالة كويس”.

الفنانة مى عمر مي عمر نعمة الأفوكاتو محمد سامى “أسرار

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