لسه موجودة زي زمان.. بائع الكنافة البلدي بالأقصر: الناس بتستناها.. فيديو

رمضان شهر الكرم والخير وهناك حلويات تجدها فقط فى هذا الشهر ومن أهمها الكنافة البلدى ، فالكثير من الأهالى يحبونها.

قدم موقع صدى البلد “ بثا مباشرا “ مع أشهر شاب يصنع الكنافة البلدى فى الأقصر وهو ” ابو الحسن الحظ ” بمدينة اسنا جنوب المحافظة.

يقول “ ابو الحسن” أنه تعلم هذه المهنة من والده ويعمل بيها منذ عشرون عاما فهى مهنة أجداده فنحن ننتظر شهر رمضان الكريم من العام للعام .

وأوضح “ ابو الحسن ” أنه يقوم بتحضير عجينة الكنافة بالمنزل وهى عبارة عن دقيق وملح وزيت والماء حسب المقدار ويتم عجنها جيدا .

وعن كيفية بناء فرن الكنافة البلدى يقول “ ابو الحسن ” تصنع الفرن من ثلاث مراحل الاولى نجمع فيها طمى من أحد الأراضي الزراعية ثم يتم عجنها بالماء وتخميرها لمدة ثلاث ايام ثم يتم تجهيز الطوب الاحمر ثم تبدأ عملية بناء الفرن على ارتفاع معين بشكل دائرة والمرحلة الثانية بعد يومين من البناء نقوم بكسى الفرن من الخارج بالطمى ثم بالتبن حتى يساعد فى صلابة الفرن، وبعد 3 أيام يتم تجفيف الفرن ثم يتم محارتها ، ثم يتم وضع قرص دائري من الساج .

ويضيف “ ابو الحسن ” أنه يتمنى ألا تندثر صناعة الكنافة البلدى فهى صحية عن الكنافة الانفرنجى ومذاقها رائع عن الأخرى فهى لا يتم بيعها الا وهى طازجة مؤكداً على أن هذه الصنعة لها أصول وقواعد رغم بساطتها إلا أن الكثير لا يجيدها وخاصة طريقة رش العجين على صينية الفرن حتى تأخذ الشكل المتميز للكنافة البلدى وكذلك تجهيز الدقيق بالقوام المناسب حتى تنضج بالمستوى المطلوب

