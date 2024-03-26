مفاجأة في النادي الأهلي.. حفل تكريم علي معلول قبل رحيله

في مفاجأة كبيرة لجماهير النادي الأهلي، كشف الإعلامى محمد شبانة مفاجأة جديدة في مفاوضات تجديد عقد علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع القلعة الحمراء.



وقال شبانة عبر برنامجه الإذاعى من الآخر المذاع على إذاعة شعبى fm: إن هناك اتجاها كبيرا داخل النادى الأهلى لإقامة حفل تكريم لمعلول بنهاية عقده مع انتهاء منافسات الموسم الحالي وذلك في ظل رفضه التجديد لمدة موسم واحد فقط وإصراره على التجديد لمدة موسمين قادمين.

وأشار شبانة إلى أن الأهلى أصر على إنهاء صفقة محمد شكرى ظهير أيسر سيراميكا كيلوباترا خلال الأيام القليلة الماضية تحسبا لرحيل معلول بنهاية منافسات الموسم الحالي.



ومن ناحية أخرى يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مع نظيره فريق سيمبا التنزاني في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل بدار السلام بتنزانيا