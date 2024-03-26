الزمالك عن تصريحات كهربا بشأن تقسيط الغرامة: حوار هابط

رد عمر أدهم عضو مجلس ادارة الزمالك علي تصريحات محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، بشأن عدم دفع الغرامة كاملة.

وكتب أدهم من خلال حسابه الشخصي اكس: “إعلامي بالواسطة أدار حوار هابط مع لاعب جاهل”.

وقال: ‏الإعلامي يحاول اقناعنا دائما بالحياد ولكنها اعراض انفصام الشخصية.. ‏لن نستطيع معالجة نفوس مريضة تدير حوار هدفه الإثارة واستفزاز مشاعر الجماهير.

وأضاف: ‏لن نستطيع اشباع رغبة بعض اشباه الاعلاميين في التدني والانجراف الي معارك فرعيه تافهة ‏واجبنا وواجب الجماهير مساندة الفريق الاول في تخطي مرحله هامة من المنافسة علي بطولة قارية.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، أعلن في أول مارس الماضي عن استلامه لقيمة مبلغ الغرامة المستحقة على محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأبيض السابق، ولاعب الأهلي الحالي، في حسابه الرسمي، والتي تبلغ قيمتها 2 مليون و476 ألفًا و389 دولارًا.