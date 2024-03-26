الطفولة والأمومة يتوجه بالشكر والتقدير لصناع مسلسل "بابا جه"

توجه المجلس القومي للطفولة والأمومة بالشكر والتقدير إلى صناع مسلسل بابا جه لرسالته الإنسانية القوية والمعنى الهادف الذي حمله، من خلال تناول علاقة الأب بأبنائه ودوره الهام في حياتهم وتأثيره في تكوينهم النفسي.

وأكدت المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة على أهمية دور الأب في تماسك الأسرة ومساهمته في خلق قيم وتقاليد عائلية وتوفير بيئة مستقرة للأطفال، فدور الأب له عظيم الأثر في مختلف مراحل حياتهم، مؤكدة على أنه لم يفت الوقت أبداً لمراجعة علاقتنا بأبنائنا فكل يوم هو فرصة جديدة لتحسين وتوطيد علاقتنا بهم، مناشدة الأباء والأمهات أن يبنوا جسوراً من الحب والود بينهم وبين أبنائهم وأن يكونوا لهم الملاذ الآمن.

وأكدت "عثمان" على أهمية دور الإعلام وما يقوم به من نشر الوعي حول القضايا المختلفة فهو القوة الناعمة التي لها أثر كبير في تغيير الوعي وترسيخ وإعادة بناء منظومة القيم، مثمنة على الأعمال الدرامية التي تسلط الضوء على القضايا الهامة، مشيدة بالأداء المبهر للطفلة الموهوبة لافينيا نادر على دورها المتميز في المسلسل.