الحلم شارف على الانتهاء.. مايا مرسي: نواة الخير خرجت من مستشفى بهية

شاركت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أمس في فعاليات افتتاح المرحلة الثانية من مستشفى بهية الشيخ زايد الجديد، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس تامر شوقى رئيس مجلس أمناء مستشفى بهية، والدكتور محمد مدحت مدير المستشفى، والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق والدكتور حسام موافى ونخبة من الشخصيات العامة.

افتتاح المرحلة الثانية من المستشفى

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها بوصول الحلم الى هذه المرحلة، وأن نشهد افتتاح المرحلة الثانية من المستشفى، وأشادت بحجم الانجازات التي تحققت طوال الفترة الماضية للوصول الى هذه المرحلة، مؤكدة أن الحلم كان الكشف المبكر لكل سيدات مصر، ونواة الخير خرجت من مستشفى بهية وانتقلت لكل سيدات مصر، والحلم شارف على التحقق.

كما وجهت الدكتورة مايا مرسى الشكر والتقدير إلى جميع القائمين على العمل بمستشفى بهية وكل الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة والأطقم الطبية والهندسية والعمالة و عائله بهيه الكبيرة وكل من ساندها ودعمها.

وعبرت عن أملها أن تشهد الافتتاح الكامل للمرحلة الثالثة والأخيرة من مستشفى بهية الشيخ زايد الجديد في شهر ديسمبر المقبل، وطالبت الحضور بمواصلة دعم هذه المؤسسة العظيمة.

وقامت الدكتورة مايا مرسى بتفقد المبنى و زيارة الغرف وجناح الدعم النفسى لمحاربات سرطان الثدى الذى يشمل ورش تدريبية وورش موسيقية ودورات لمحو أمية السيدات.