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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المجلس القومي للمرأة ينعى ليلى قاسم

صدى البلد

ينعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه وفروعه بجميع المحافظات وأمانته العامة بخالص الحزن والأسى  ليلي طه قاسم مقررة فرع المجلس بمحافظة الفيوم، والتى وافتها المنية اليوم .


   وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها لفقدان المجلس سيدة عظيمة وواحدة من أهم رائدات العمل العام والتنموى بمحافظة الفيوم ، كرست حياتها للعمل التنموى ولخدمة قضايا المرأة بكل إخلاص وحققت العديد من الانجازات بهذا الملف الهام بالمحافظة ، و كانت نموذجا مشرفا ومثالا يحتذى به فى التفانى والاخلاص فى العمل والعطاء بغير حدود خلال فترة عملها بالمجلس منذ إنشائه. 
   ويتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التعازي والمواساة لأسرة وأصدقاء الفقيدة سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.


    تجدر الإشارة الى أن الأستاذة ليلى طه قاسم شغلت العديد من المناصب في العمل الاجتماعي ولها باع طويل في العمل الاجتماعي والسياسي والخيري ، وساهمت في إعداد خطة لاستخراج الرقم القومي للسيدات غير القادرات بمحافظة الفيوم كما ساهمت فى تيسير حصولهن على قروض للمرأة المعيلة لتنميتها اقتصاديا واجتماعيا وسياسياً.


   وشغلت منصب مقررة فرع المجلس القومي للمرأة منذ عام 2000 حتى تاريخه ، و نائب مدير عام شئون التخطيط والرقابة والمتابعة ببنك التنمية والأئتمان الزراعي بالفيوم ، وكبير مفتشي التخطيط والرقابة والمتابعة ببنك التنمية والأئتمان الزراعي ، ومدير إدارة التخطيط والتنظيم ببنك التنمية والائتمان الزراعي.
    وتم تكريمها من  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال احتفالية المرأة المصرية العام الماضي، ومؤخرا تم اطلاق إسمها على الشارع الذي تقطن به، تقديراً لجهودها في دعم القضايا التنموية والأعمال الخيرية وقضايا المرأة المصرية طوال أكثر من 30 عاماً.

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