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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

ثبات المخزون مع تشغيل التوربينين.. خبير يكشف تطورات الأوضاع في سد النهضة

صدى البلد

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عن تطورات الأوضاع في سد النهضة.

 

وكتب شراقي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أن التخزين الرابع انتهى فى سد النهضة يوم 9 سبتمبر 2023 بإجمالي تخزين 41 مليار م3، بعد ما فاضت المياه من أعلى الممر الأوسط إلى أن فتحت إثيوبيا بوابتى التصريف فى 31 أكتوبر، 8 نوفمبر 2023، ثم أغلقتهما فى 27 يناير 2024 بعد تجفيف الممر الأوسط.

وتابع ثم بدأت الأعمال الهندسية لتعليته استعدادًا للتخزين الخامس فى يوليو القادم، مع استمرار تشغيل التوربينين المنخفضين رقمى 9 و 10، بتصريف يومى حوالى 10 - 20 مليون م3/يوم، وهذا يعادل تقريبا الايراد اليومى من بحيرة تانا، وبذلك يستقر مخزون سد النهضة  عند 35 مليار م3.


وأشار إلى أنه جار حاليا العمل على تركيب بعض التوربينات العلوية، مع استمرار توقف أعمال التفاوض منذ ديسمبر الماضى بعد اعلان فشل مفاوضات الأربعة أشهر نتيجة استمرا التعنت الإثيوبي، ساعد على ذلك موسم الجفاف الحالي فى إثيوبيا. 


ونوه أن معدل الأمطار فى الهضبة الاستوائية فى موسم الأمطار الأول كان أعلى من المتوسط، ومن المتوقع أن يستمر ذلك فى موسم الأمطار الثانى الذى بدأ مطلع الشهر الجارى حتى نهاية مايو القادم.

   
وأكد أن التخزين فى السد العالى مطمئن جدًا بعد اتخاذ العديد من التدابير من ترشبد الاستهلاك، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، والتطوير فى تكنولوجيا الزراعة والرى، واستمرار تحديد مساحة زراعة الأرز عند 1.1 مليون فدان، وغيره. 

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