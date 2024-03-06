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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الموريتاني: ندعم جهود إيجاد حل عادل لأزمة سد النهضة

صدى البلد

أكد وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، حرص بلاده على دفع العمل العربي المشترك إلى الأمام وتكريس منهجية الاحترام المتبادل والتفاهم والحوار والتعاون البناء من أجل الدفاع عن قضايا أمتنا العربية ومصالح شعوبنا وتطلعاتها إلى مزيد من الرقي والازدهار في كنف السلم والأمن والاستقرار.


وركز وزير الخارجية الموريتاني خلال كلمته في أعمال الدورة العادية ١٦١ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، على دعم بلاده للجهود المبذولة لإيجاد حل عادل عبر التفاوض لأزمة سد النهضة يكفل لجمهورية مصر الشقيقه مصالحها ويحافظ على أمنها المائي، وكذلك دعم الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى إيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، يحقق للشعب اليمني الشقيق تطلعاته المشروعة للتقدم والازدهار والعيش في كنف الأمن والاستقرار، ودعم الجهود العربية والإفريقية والأممية الهادفة إلى إيجاد حل شامل يحافظ على وحدة ليبيا ومصالحها الوطنية واستقلالها ويُرسِي دعائم السلم والأمن في ربوعها بما يضمن العيش الكريم والتنمية الشاملة للشعب الليبي الشقيق، وكذلك دعم جهود الحكومة الصومالية المتواصلة في سبيل استتباب الأمن في هذا البلد الشقيق  بما يحقق تطلعاته المشروعة للنمو والرفاه بعيدا عن أي تدخل أجنبي.

 

وشدد دعم بلاده للمبادرة السعودية لحل الأزمة في جمهورية السودان الشقيقة، وكل المساعي العربية والدولية الهادفة إلى وقف إطلاق النار بين الطرفين، مشددا على ضرورة تغليب الحكمة ولغة الحوار والعمل الجاد على توفير مناخ من التهدئة يحفظ مؤسسات الدولة السودانية ويرفع المعاناة عن شعبها ويفتح الباب لعودة الأمن والاستقرار لربوع هذا البلد الشقيق، وكذلك دعم جمهورية العراق الشقيق في حربها ضد الإرهاب ورفضنا التام للتدخل في شؤونها الداخلية.

أزمة سد النهضة الحكومة الصومالية العمل العربي المشترك جمهورية السودان الشقيقة مجلس جامعة الدول العربية وزير الخارجية الموريتاني

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