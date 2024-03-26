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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الري يتابع تدبير الأراضي لتنفيذ مشروعات خدمية بمراكز مبادرة "حياة كريمة"

وزير الري
وزير الري

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" .

واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع موقف أعمال تأهيل الترع بمراكز مبادرة "حياه كريمة - المرحلة الاولى" بأطوال إجمالية حوالى ٤٠٠٠ كيلومتر ، وبلغت أطوال الترع التى تم نهو تأهيلها حوالى ٣٢٢٠ كيلومتر ، وجارى إستكمال تنفيذ ٧٨٠ كيلومتر .

ووجه الدكتور سويلم بسرعة انهاء كافة أعمال تأهيل الترع بمراكز المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" طبقا للبرامج الزمنية المقررة ، مع التشديد على المتابعة المستمرة على الأرض من مهندسى الوزارة بالمحافظات لكافة مراحل التنفيذ لضمان جودة التنفيذ ونهو الأعمال بأعلى مستوى من الجودة ، مع التركيز الشديد علي جودة أعمال التبطين المنفذة ونسب الأسمنت ومطابقتها للمواصفات المطلوبة .

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وصرح الدكتور سويلم أنه ومنذ إنطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في شهر يناير ٢٠١٩ ، تقوم وزارة الموارد المائية والري بدور محوري في تنفيذ هذه المبادرة بإعتبار أن المياه عنصر رئيسي فى كافة المشروعات التنموية والتى ساهمت فى تحسين المستوى المعيشى للمواطنين بمراكز المبادرة .

مبادرة "حياه كريمة"

كما تقوم وزارة الموارد المائية والري بالمشاركة بشكل بارز فى مبادرة "حياه كريمة" من خلال توفير قطع أراضى منافع الرى لإقامة منشآت خدمية عليها لخدمة الأهالى بمراكز المبادرة ، حيث قامت الوزارة بتدبير عدد (١٤٧) قطعة من الأراضى من منافع الري بمساحة تجاوز ٤٢١٩ ألف متر مربع بمحافظات (سوهاج ، المنوفية ، قنا ، المنيا ، دمياط ، أسوان ، الأقصر ، أسيوط ، البحيرة ، الدقهلية ، كفر الشيخ ، بنى سويف ، الإسماعيلية ، الفيوم ، الجيزة ، القليوبية) ، وذلك لإقامة عدد (١٨٨) مشروع خدمي في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف - جمعيات زراعية - مجمعات خدمية وزراعية) .

وزير الري

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وزير الري الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى الدكتور هانى سويلم المبادرة الرئاسية حياة كريمة سويلم

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