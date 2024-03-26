نشرة المرأة والصحة|نسرين طافش تثير الجدل بالأحمر الناري....مشروب نعمة الأڤوكاتو.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الحلبة بالحليب يوميا؟

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تصدر مسلسل نعمة الأڤوكاتو مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما ظهرت الفنانة مي عمر في حلقات المسلسل الذي يعرض في رمضان 2024 تفضل مشروب الحلبة باللبن و تتناوله يوميا.

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بفيديو جديد من أحدث ظهور لها.

تحتوي مائدة الإفطار خلال الصيام في شهر رمضان على العديد من الأطعمة الغنية بالدهون والنشويات، الذي يؤدي إلى زيادة المشكلات الصحية المتعلقة بالجهاز الهضمي، كالتخمة وعسر هضم، وحرقة المعدة.

تألقت الكثير من الفنانات بإطلالات رمضانية بالعباية والقفطان في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.