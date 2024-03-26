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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والصحة|نسرين طافش تثير الجدل بالأحمر الناري....مشروب نعمة الأڤوكاتو.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الحلبة بالحليب يوميا؟

نعمة الأڤوكاتو
نعمة الأڤوكاتو

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

مشروب نعمة الأڤوكاتو.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الحلبة بالحليب يوميا؟

تصدر مسلسل  نعمة الأڤوكاتو مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما ظهرت الفنانة مي عمر في حلقات المسلسل الذي يعرض في رمضان 2024 تفضل مشروب الحلبة باللبن و تتناوله يوميا.

نسرين طافش تثير الجدل بالأحمر الناري| شاهد

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بفيديو جديد من أحدث ظهور لها.

نصائح مهمة عند الإفطار لتجنب زيادة الوزن.. تعرف عليها

تحتوي مائدة الإفطار خلال الصيام في شهر رمضان على العديد من الأطعمة الغنية بالدهون والنشويات، الذي يؤدي إلى زيادة المشكلات الصحية المتعلقة بالجهاز الهضمي، كالتخمة وعسر هضم، وحرقة المعدة.

ياسمين صبري ونسرين طافش الأجمل.. شاهد أشيك الفنانات بإطلالات رمضانية أشعلت إنستجرام

تألقت الكثير من الفنانات بإطلالات رمضانية بالعباية والقفطان في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

 

 

نعمة الأڤوكاتو نسرين طافش ياسمين صبري

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