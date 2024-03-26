ياسمين صبري ونسرين طافش الأجمل.. شاهد أشيك الفنانات بإطلالات رمضانية أشعلت إنستجرام

تألقت الكثير من الفنانات بإطلالات رمضانية بالعباية والقفطان في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

وظهرت النجمة مي عمر مؤخرا في صور جديدة وهي ترتدي قفطانا منقوشا وطويلا بليالي رمضان، منذ أيام.

جاء ذلك خلال حضورها إفطارا، حيث ظهرت بإطلالة رمضانية بالقفطان الذي أثار الجدل لكونه من خامة الخيش.

فيما نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة عبر خاصية “ستوري” حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وخطفت ياسمين صبري الأنظار بإطلالة أنيقة، مرتدية عباءة باللون البيج مطرزة بالكامل، ذات أكمام واسعة، مع وضع الحزام على الخصر لإبراز قوامها الرشيق.

وتألقت نسرين طافش بإطلالة أنيقة ومحتشمة، مرتدية توب باللون الأسود مع بنطال أسود جينز، ونسقت معهما العباءة باللون الأخضر مزينة بالورود الزرقاء.

وارتدت درة إطلالة أنيقة، وهي فستان لافت واسع بكرانيش باللون الأسود، مزينا بالألوان الأخضر والأحمر مطرزا من منطقة الصدر، بأكمام واسعة وشيفون.