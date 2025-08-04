نشر محتوى خادش للحياء| تفاصيل حبس علياء قمرون

أمرت جهات التحقيق المختصة، حبس البلوجر علياء قمرون 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة نشر محتوي خادش للحياء.

تفاصيل القضية



وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات القبض على البلوجر علياء قمرون بسبب نشرها فيديوهات خادشة للحياء.





في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى، وعقب تقنين الإجراءات، وتم ضبط المتهمة مقيمة بالمنوفية.









وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى وتحقيق أرباح مالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.