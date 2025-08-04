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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كانوا رايحين ينتخبوا.. بالأسماء| 6 مصابين في حادث انقلاب توكتوك بأسوان

اسعاف - ارشيفية
اسعاف - ارشيفية
محمد عبد الفتاح

تعرض 6 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث انقلاب مركبة توكتوك بقرية الحصايا بمركز إدفو شمال أسوان ، وعلى الفور تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم. 

وكانت قد تلقت الأجهزة المختصة اخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب مركبة توكتوك بقرية الحصايا بمركز إدفو مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى الرعاية الطبية المتكاملة لهم. 

وتبين بأن المصابين كانوا قد استقلوا مركبة التوك توك متوجهين إلى اللجنة الانتخابية الخاصة بهم للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ، وتعرض التوكتوك للانقلاب، وتم إصابة مستقلينه الـ 6، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم. 

حادث 

وضمت قائمة المصابين كل من زينب. م.م 45 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، ونادية.ع.ا 60 سنة، مصابة بكدمة بالصدر، ولطيفة. م 58 سنة، مصابة بكدمات بالجسم، ولطيفة.ح.س 60 سنة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، ونادية. م. ت 60 سنة، مصابة بكدمات بالجسم وسحجات، وسلامة. ح 30 سنة، مصاب بكسر في الزراع الأيمن والفخذ الأيسر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها. 

وكان قد لقى شخص مصرعه ، فيما أصيب 3 آخرين نتيحة وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى بطريق الغنيمية بمدينة إدفو شمال أسوان ، وتم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية، والمصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما استقبلت مستشفى النيل التخصصى 4 مصابين فى حادث تصادم سيارتين بطريق الغنيمة فى إتجاه مدينة أسوان نتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين، جارى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وانتقلت الأجهزة المختصة إلى مكان الواقعة لمعاينة والوقوف على أسبابه، وإزالة آثار الحادث عن الطريق لتسهيل الحركة المرورية أمام حركة السيارات وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها. 

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