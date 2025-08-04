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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لحظة مؤثرة في أنفيلد.. صلاح يتأثر بتكريم جوتا خلال ودية ليفربول وأتلتيك بلباو

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

شهدت المباراة الودية الجارية بين ليفربول وأتلتيك بلباو على ملعب "أنفيلد"، مساء اليوم، لقطة إنسانية مؤثرة، عندما توقفت مجريات اللقاء في الدقيقة 20 لتكريم روح النجم الراحل ديوجو جوتا، وشقيقه، اللذين توفيا في حادث سير مروع بإسبانيا مطلع يوليو الماضي.

المباراة التي تأتي ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد 2025/2026، شهدت لحظة صمت وتصفيق امتزجت فيها مشاعر الحزن بالوفاء، حيث توقف اللعب وسط تحية من جماهير الملعب ولاعبي الفريقين، في إشارة رمزية لرقم القميص الذي كان يحمله جوتا (20) قبل رحيله.

وكان نادي ليفربول قد أعلن في وقت سابق قراره بحجب الرقم 20 من قوائم الفريق بمختلف درجاته وفئاته، بما في ذلك فرق الشباب والأكاديمية والسيدات، تقديرًا لمسيرة اللاعب وتخليدًا لذكراه.

خلال لحظة التكريم، التُقطت عدسات الكاميرات صورة للنجم المصري محمد صلاح، وهو يظهر متأثرًا بشدة بالمشهد، بعدما سبق له أن نشر رسالة رثاء مؤثرة عبر حساباته الرسمية، عبّر فيها عن حزنه لوفاة زميله وشقيقه.

يُذكر أن ليفربول كان قد تغلب على بلباو في المباراة الودية الأولى بنتيجة 4-1، ويواصل حاليًا تحضيراته تحت قيادة المدير الفني الجديد قبل انطلاق موسم يتطلع فيه "الريدز" للعودة إلى المنافسة على الألقاب المحلية والأوروبية.

محمد صلاح جوتا ليفربول

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