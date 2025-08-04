توتنهام يستعد لتوديع هيونج مين سون.. صفقة انتقاله لأمريكا تدر 15 مليون إسترليني

اقتربت مسيرة النجم الكوري الجنوبي هيونج مين سون مع نادي توتنهام من نهايتها؛ بعدما كشفت شبكة "سكاي سبورتس نيوز" أن إدارة النادي الإنجليزي ستجني قرابة 15 مليون جنيه إسترليني من صفقة انتقاله إلى صفوف لوس أنجلوس إف سي الأميركي.

الصفقة باتت على مشارف الاكتمال، حيث من المنتظر أن تُحسم الإجراءات الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة، ليبدأ القائد السابق للسبيرز محطة جديدة في مسيرته بعد سنوات طويلة من التألق بقميص الفريق اللندني.

سون، الذي يُعدّ أحد أعمدة توتنهام الهجومية على مدار المواسم الماضية، أوضح في تصريحات خاصة أنه كان قد اتخذ قرار المغادرة منذ فترة، لكنه حرص على إبقاء الأمر في نطاق ضيق، مقتصرًا على عدد محدود من زملائه داخل غرفة الملابس.

التقارير ذاتها أفادت بأن فرانك لامبارد، المدير الفني الجديد للسبيرز، كان على دراية برغبة سون في الرحيل منذ انطلاق فترة الإعداد، وتحديدًا قبل مباراة الفريق التحضيرية أمام ريدينج في يوليو الماضي.

ويُعد رحيل سون نهاية لواحدة من أنجح المحطات في تاريخ توتنهام الحديث، حيث برز كأحد الهدافين التاريخيين للفريق، وأسهم في تعزيز حضوره المحلي والقاري، تاركًا خلفه إرثًا لن يُنسى بسهولة في ذاكرة جماهير السبيرز.