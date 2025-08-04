تطورات ملف الراحلين والمصابين في الأهلي.. شوبير يكشف موقف داري وكوكا وحالة عاشور ومروان عطية

سلط الإعلامي أحمد شوبير، الضوء على آخر مستجدات سوق الانتقالات داخل النادي الأهلي، وتحديدًا فيما يتعلق بموقف الثنائي أشرف داري وأحمد نبيل "كوكا"، إلى جانب تفاصيل الحالة الصحية لكل من إمام عاشور ومروان عطية، قبل أيام من انطلاق الموسم الكروي الجديد 2025-2026.

وأوضح شوبير، خلال تصريحاته عبر قناة النادي الرسمية، أن المدير الفني ريكاردو ريبيرو أبدى تمسكًا ببقاء المدافع المغربي أشرف داري، مؤكدًا أنه يعتبره أحد العناصر المهمة في تشكيل الفريق، وهو ما يتماشى مع رغبة اللاعب نفسه في الاستمرار داخل القلعة الحمراء رغم تلقيه بعض العروض التي لم ترتقِ للمستوى المالي المطلوب.

أما بشأن أحمد نبيل كوكا، فأشار شوبير إلى أن النادي وافق مبدئيًا على بيع اللاعب لنادي قاسم باشا التركي مقابل 750 ألف دولار، غير أن الخلاف ما زال قائمًا حول آلية سداد المبلغ، حيث طلب الأهلي تقسيط القيمة على دفعتين خلال شهرين، ومنح النادي التركي مهلة 48 ساعة لحسم الأمر.

وعن الحالة البدنية للاعبين، كشف شوبير أن مروان عطية لم يبدأ حتى الآن برنامج التأهيل، ومن المقرر أن يخضع لفحوصات جديدة لتحديد موعد عودته التدريجية للتدريبات الجماعية.

وفي السياق ذاته، أكد أن إمام عاشور سيغيب عن أول ثلاث مباريات في الدوري الممتاز بسبب الإصابة بكسر، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني يأمل في لحاقه بمواجهة بيراميدز المرتقبة.

يُذكر أن النسخة الجديدة من بطولة الدوري المصري الممتاز تنطلق في 8 أغسطس 2025، وتمتد حتى نهاية مايو 2026، وسط توقعات بموسم قوي من الناحيتين الفنية والتنظيمية.