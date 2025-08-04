منتخب مصر للشباب يواجه المغرب وديا استعدادا لكأس العالم تحت 20 عاما

وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، على إقامة مباراتين وديتين لمنتخب مصر للشباب أمام نظيره المغربي، في إطار التحضيرات لخوض منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا، المقررة في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 19 أكتوبر المقبلين.

ويخوض المنتخب المصري تدريباته اليومية حاليًا في معسكر مفتوح على ملعب الهدف بمدينة 6 أكتوبر، استعدادًا لمواجهة ودية أمام فريق بترول أسيوط، وذلك ضمن البرنامج الفني الموضوع من الجهاز الفني بقيادة وائل رياض.

وكان المنتخب قد خسر أمس وديًا أمام فريق الأهلي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الطرفين على ملعب السلام، وسط تجربة عدد من العناصر الشابة للوقوف على مستواهم قبل الاستحقاقات الدولية.

وتلقى اتحاد الكرة خطابًا رسميًا من نظيره المغربي يقترح إقامة مواجهتين وديتين بين منتخبي البلدين، خلال الفترة من 11 إلى 16 أغسطس الجاري، بمدينة الدار البيضاء، في إطار استعدادات كلا المنتخبين للمونديال.

وأكد حمادة أنور، المدير الإداري لمنتخب الشباب، أنه جارٍ التنسيق لإتمام إجراءات السفر إلى المغرب، موضحًا أن المباراتين ستقامان يومي 13 و15 أغسطس، وأن الجهاز الفني يعتبرهما بمثابة تجربة حقيقية للوقوف على الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق البطولة.