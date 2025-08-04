أزمة قضائية تربك عودة بارتي إلى الليجا.. 6 تهم تهدد مسيرته قبل التوقيع الرسمي مع فياريال

تواجه عودة الدولي الغاني توماس بارتي إلى الدوري الإسباني عقبة قانونية كبيرة قد تعرقل انتقاله إلى فياريال، بعد أن وُجهت له خمس تهم بالاغتصاب وتهمة بالاعتداء الجنسي في بريطانيا، وذلك قبل ساعات من مثوله أمام محكمة "وستمنستر" بالعاصمة لندن يوم الثلاثاء 5 أغسطس.

وبحسب تقارير صحفية، اجتاز بارتي بالفعل الفحوصات الطبية تمهيدًا لانضمامه إلى فياريال في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع أرسنال الإنجليزي في 30 يونيو الماضي، واتفقت الأطراف على عقد يمتد لموسمين.

غير أن الإعلان المفاجئ عن التهم الست، والتي جاءت عقب تحقيقات دامت ثلاث سنوات من شرطة لندن، وضع مستقبل اللاعب الكروي في مهب الريح، خاصة وأن القضية تعود إلى شكاوى تقدمت بها ثلاث سيدات بشأن وقائع تعود إلى عامي 2021 و2022.

ورغم نفي بارتي الكامل للاتهامات الموجهة إليه، فإن توقيت الملاحقة القانونية يأتي في لحظة فارقة من مسيرته، حيث كان يستعد لخوض تجربة جديدة في الدوري الإسباني الذي يعرفه جيدًا من خلال فترة تألقه السابقة مع أتلتيكو مدريد.

بارتي كان أحد العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب ميكيل أرتيتا في أرسنال، قبل أن تتسبب الإصابات في تراجع ظهوره بالموسم الأخير، حيث شارك في 167 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 7.

وبحسب موقع "ذا أثلتيك"، فإن نادي فياريال كان يخطط للدفع ببارتي في مباراة ودية مرتقبة أمام أرسنال يوم 6 أغسطس على ملعب الإمارات، لكن تطورات القضية قد تُجبر النادي الإسباني على إعادة النظر في قراراته، إذا ما استدعى الأمر تعليق الصفقة أو تجميدها لحين صدور حكم قضائي نهائي.

من الناحية الفنية، تمثل عودة بارتي إلى "الليجا" دفعة قوية لطموحات فياريال الساعي للمنافسة الأوروبية، بعد إنهاء الموسم الماضي في المركز الخامس، غير أن الموقف القانوني للاعب يبقى العامل الحاسم في تحديد ملامح مستقبله القريب.