نصائح مهمة عند الإفطار لتجنب زيادة الوزن.. تعرف عليها

تحتوي مائدة الإفطار خلال الصيام في شهر رمضان على العديد من الأطعمة الغنية بالدهون والنشويات، الذي يؤدي إلى زيادة المشكلات الصحية المتعلقة بالجهاز الهضمي، كالتخمة وعسر هضم، وحرقة المعدة.

نصائح مهمة لتجنب مشاكل الجهاز الهضمي وزيادة الوزن في رمضان

وقال الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية، في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، إنه يمكن تجنب مشاكل الجهاز الهضمي في شهر رمضان عن طريق اتباع النصائح التالية، ومن أبرزها ما يلي :

- تناول عدد فردي من البلح أو التمر مع الماء أو الحليب على الإفطار، وذلك لضبط مستوى السكر والأنسولين في الدم، مما يؤدي إلى تناول القليل من الطعام، ومنع النهم والشراهة لتناول كميات كبيرة.

- شرب الماء معتدل البرودة، وعدم شرب كمية كبيرة من الماء على الإفطار، وذلك لتجنب امتلاء البطن وصعوبة التنفس.

- مضغ الطعام ببطء، لتجنب تناول كمية كبيرة من الطعام، وتجنب إحداث عسر هضم.

- تناول وجبة متكاملة مكونة من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، مثل : البروتينات والكربوهيدرات والدهون والسكريات والأملاح.

- طهي الطعام بطرق صحية، مثل : السلق والشوي واستخدام القليل من الدهون.

نصائح هامة لتجنب مشاكل الجهاز الهضمي وزيادة الوزن في رمضان

- الابتعاد عن المقليات واستبداله بالمشويات، مثل : استبدال السمبوسك المقلية بالسمبوسك المخبوزة في الفرن، ويراعي تحضير عجينة السمبوسك منزليا، وتقليل الزيوت المضافة للعجينة، وتحضيرها من دقيق القمح الكامل بدلا من الدقيق الأبيض، كما يفضل شوي اللحوم أو سلقها بدلا من تحميرها.

- الابتعاد عن منتجات الدقيق الأبيض، واستبدالها بمنتجات القمح الكامل والحبوب الكاملة، مثل استبدال المكرونة البيضاء بالمكرونة البني، واستبدال الأرز بالفريك.

- استبدال الحلويات المصنعة، مثل : الكنافة والقطايف بالفواكه.

- تناول المقليات والحلويات مرة أسبوعيا.

- شرب كوب من الماء كل ساعة، وتجنب شرب كمية كبيرة من الماء على دفعة واحدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام .