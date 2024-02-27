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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس منهم.. علامات إذا ظهرت على الشخص تدل على كذبه

علامات واضحة تكشف
علامات واضحة تكشف الشخص الكاذب 

أحيانا لا نعلم ما إذا كان الأشخاص التي نتعامل معها بشكل يومي أشخاص صادقة معنا أم كاذبين، ولكن يمكن إتباع بعض الإشارات في سلوكيات هذا الشخص، والتي تساعد على كشفه.

 

علامات واضحة تكشف الشخص الكاذب 

 

وقال أحمد أمين متخصص في العلاقات الانسانية، إن هناك بعض الإشارات التي قد تساعدنا في اكتشاف الشخص الكاذب، ولكنها غير قطعية، ولا ينبغي الاعتماد عليها بشكل كامل.

 

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وتابع أحمد أمين في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، أن هذه العلامات يمكنها أن تؤكد  بنسبة 100٪ بأن الشخص الذي نتعامل معه يكذب، ومن أبرزها ما يلي:

 

_ التناقضات: 

يقع الشخص في تناقضات بين ما يقوله وما يفعله أو بين ما قاله في السابق وما يقوله الآن.

 

_ النظر في العين: 

يحاول الشخص تجنب النظر مباشرة في عينيك أثناء الحديث؛ حيث أن النظر المباشر يمكن أن يكون صعبًا بالنسبة للشخص الكاذب.

 

علامات واضحة تكشف الشخص الكاذب 


_ التفاصيل الصغيرة : 

ويقدم الشخص تفاصيل غير واضحة، أو ضعيفة، حيث أنه يصعب على الشخص الكاذب تذكر التفاصيل بدقة.


_ التغير في السلوك: 

وإذا لاحظت تغيرًا ملحوظًا في سلوك الشخص أثناء الحديث، مثل : العصبية المفرطة أو اضطراب الحركة، فقد يشير ذلك إلى أنه يحاول إخفاء الحقيقة.


_ الاستجابة المبالغ فيها: 

ويمكن للشخص الكاذب أن يتفاجأ أو يبدي قلقًا زائدًا عندما يتم سؤاله عن الأمور المرتبطة بالكذب.

أحمد أمين متخصص في العلاقات الانسانية
الكاذب الشخص سلوكيات السلوك التناقضات

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