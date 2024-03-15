من غير حرمان.. طرق فعالة تجنب زيادة الوزن في رمضان

يحاول البعض استغلال شهر رمضان لفقدان الوزن، وذلك لأن الصيام يساهم في تقليل كميات الطعام التي نتناولها، والتخلص من المشاكل التي تصاحب السمنة.

عادات صحية يجب إتبعها في رمضان لتجنب زيادة الوزن

وقال الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية، بأن هناك بعض العادات الصحية التي يجب الالتزام بها للتخلص من الوزن الزائد في شهر رمضان، أو للحفاظ على الوزن دون زيادة، ومن أهم هذه العادات ما يلي :

- تناول السكريات من الفواكه وخاصة التمر في بداية الإفطار، وتجنب الحلويات المصنعة.

- اعتمد على الكربوهيدرات المعقدة وتجنب البسيطة مثل "الرقاق والجلاش" واستبدلهم بـ«البطاطس والأرز أو الفريك والشوفان ومنتجات القمح الكامل».

- احسب سعراتك اليومية وتناول الطعام في حدودها.

- تناول البروتينات المطهوة بطريقة صحية.

عادات صحية يجب إتبعها في رمضان لتجنب زيادة الوزن

- تجنب تناول الكثير من الدهون واختار الدهون الصحية، وتجنب تناول الدهون المهدرجة.

- تناول كوب من الماء كل ساعة، من وقت الإفطار وحتى وقت السحور.

- تجنب المشروبات المضاف إليها سكر.

- لا تهمل وجبة السحور؛ حيث تعد وجبة لا تقل أهمية عن وجبة الإفطار، وهي تعمل على زيادة معدل حرق الدهون وتجنب الشعور بالجوع والعطش.



- يمكن إدخال وجبة خفيفة بين الإفطار والسحور، على أن تحتوي على المكسرات أو الفواكه.

- يجب أن يكون طبق السلطة ضمن وجبة الإفطار ووجبة السحور، ويفضل تتناول السلطة في بداية الوجبة، فهي قليلة السعرات الحرارية، وتعمل على تعزيز الشعور بالشبع؛ بسبب احتوائها على نسبة عالية من الماء والألياف، بالإضافة لإمدادها الجسم بالفيتامينات المهمة.