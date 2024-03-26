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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

مشروب نعمة الأڤوكاتو.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الحلبة بالحليب يوميا؟

مشروب نعمة الأڤوكاتو
مشروب نعمة الأڤوكاتو

تصدر مسلسل  نعمة الأڤوكاتو مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما ظهرت الفنانة مي عمر في حلقات المسلسل الذي يعرض في رمضان 2024 تفضل مشروب الحلبة باللبن و تتناوله يوميا.

جعل مشروب الحلبة باللبن في مسلسل  نعمة الأڤوكاتو الكثير يتسأل على فوائده، لذا نرصد لكم فيما يلي ماذا يحدث للجسم عند تناول الحلبة باللبن؟.

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فوائد الحلبة باللبن 

انخفاض مستويات السكر في الدم

وجدت بعض الدراسات السريرية الصغيرة أن إضافة مسحوق الحلبة إلى اللبن   يمكن أن يفيد مرضى السكري، وسجل الأطباء عدة علامات حيوية لدى المشاركين في الدراسة قبل وبعد إضافة الحلبة إلى نظامهم الغذائي، ومن بين تلك العلامات الحيوية مستوى السكر في الدم، أظهر الأشخاص المشاركون في الدراسة انخفاض مستويات السكر في الدم بعد تناول مسحوق الحلبة.

في دراسات أصغر، أبلغ مرضى السكري عن انخفاض مستويات السكر ولاحظوا استجابة أفضل للأنسولين عندما تناولوا جرامًا واحدًا من الحلبة يوميًا.

تشنجات الحيض

على الرغم من أنها كانت دراسات صغيرة، إلا أن القليل منها أظهر أن تناول حبوب بذور الحلبة أو شرب الشاي المصنوع من البذور مع الحليب يمكن أن يقلل ويقصر مدة آلام الدورة الشهرية، مثل التشنجات، وتمكنت هؤلاء النساء بعد ذلك من تقليل عدد مسكنات الألم الإضافية اللازمة أثناء فترة الحيض.

التوازن الهرموني

بالنسبة للنساء بعد انقطاع الطمث، قد يساعد مستخلص الحلبة في تخفيف بعض الانزعاج المرتبط بتغير مستويات الهرمون، وجدت دراسة عشوائية مزدوجة التعمية ومضبوطة بالعلاج الوهمي تأثيرات كبيرة في تقليل الهبات الساخنة عن طريق تناول مكملات الحلبة لمدة 90 يومًا.

المصدر: webmd.

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مشروب نعمة الأڤوكاتو.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الحلبة بالحليب يوميا؟

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