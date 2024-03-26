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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

كيف تحمي نفسك من عسر الهضم.. 8 تغيرات يومية

عسر الهضم
عسر الهضم

يعد عسر الهضم من أكثر المشكلات الشائعة بين جميع الأعمار سواء خلال صيام رمضان أو فى الأيام العادية، مما يحرم الجسم من الاستفادة القصوى من الطعام الذي يتم تناوله مما يقلل كفاءة معظم أجهزة الجسم.

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ووفقا لما جاء فى موقع “niddk” بالإضافة إلى إجراء تغييرات على ما تأكله وتشربه، يمكنك المساعدة في منع عسر الهضم عن طريق إجراء تغييرات في نمط الحياة، مثل:

تجنب ممارسة الرياضة مباشرة بعد تناول الطعام
مضغ الطعام بعناية وبشكل جيد يحمى من عسر الهضم
خسارة الوزن الزائد تساعد فى تحسين وظائف الجسم
عدم تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل
عدم تناول الكثير من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية
الاقلاع عن التدخين يحمى من عسر الهضم
محاولة تقليل التوتر في حياتك لأنه يسبب عسر الهضم
الانتظار لمدة 2 إلى 3 ساعات بعد تناول الطعام قبل الاستلقاء

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