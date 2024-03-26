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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

12 يومًا إجازة رسمية للطلاب خلال شهر أبريل 2024.. تفاصيل

طلاب المدارس والجامعات
طلاب المدارس والجامعات

يقترب شهر رمضان الكريم من الانتهاء مع بداية شهر أبريل 2024 ، حيث يبحث الكثيرون عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024، وبالتالي يضم شهر أبريل إجازات هامة من بينها إجازة عيد الفطر المبارك، والعطلات الرسمية، وايضا عيد تحرير سيناء.


وتنطبق الإجازات الرسمية أيضا خلال شهر أبريل 2024 ، على طلاب المدارس والجامعات في المناسبات الرسمية، حيث يحصل الطلاب على هذه الإجازات وتتوقف الدراسة مؤقتا لحين العودة، كما يتم وضع الجداول وفق ما يعلنه مجلس الوزراء من إجازات رسمية.

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ووفق ما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وفيما يخص الموعد الأخير لتحديد يوم عيد الفطر، حيث يتوقف الأمر على ما تقره دار الإفتاء المصرية بعد ثبوت هلال شهر شوال، فأنه يصل إجمالي عدد أيام إجازات شهر أبريل 2024 إلى 12 يومًا ومن بينهم إجازة عيد الفطر وهي 3 أيام.

 

وبالنسبة للموظفين في الجامعات فقد أوضح القانون إمكانية استبدال الإجازات بمقابل مادي حيث أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أيام العطلات الرسمية والدينية والوطنية، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي المقابل يستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر، وفق قانون العمل.


إجازات شهر أبريل 2024

 

- إجازة عيد الفطر 2024 وهي يوم الثلاثاء 9 أبريل وحتى الخميس 11 أبريل وهي 3 أيام.


- الخميس 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.


- بالإضافة إلى العطلات الأسبوعية على مدار الشهر.

 

بينما تستعد الجامعات لطلاب امتحانات الميدتيرم والتي تستمر من نهاية شهر مارس وتستمر حتى بداية شهر أبريل .

 

ومن جانبه نفى مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منع دخول طلاب الجامعات الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية للامتحانات.

 

وأكد أن الجامعات لن تقوم بذلك حيث يخوض الطلاب امتحانات الميدتيرم وامتحانات نهاية الفصل الدراسي، سواء سددوا المصروفات أم لا، مشيرا إلى انتظام الدراسة في الجامعات خلال شهر رمضان كما أن الكليات قامت بمراعاة الجداول الدراسية خلال شهر رمضان حيث بخرج الطلاب من المحاضرات بوقت كافي للذهاب للمنزل قبل موعد الإفطار. 

 

 

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