بشأن المستوطنين.. طلب عاجل من مندوب الجامعة العربية لكل الدول بالأمم المتحدة

أكد مندوب الجامعة العربية للأمم المتحدة، أنه هناك خطوات تكتيكية وليست استراتيجية فيما يخص مفاوضات تبادل المحتجزين بقطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال مندوب الجامعة العربية للأمم المتحدة: “نطلب من الدول توسيع دائرة العقوبات على المستوطنين الذين يخالفون قرارات مجلس الأمن”.



وفي سياق متصل، دعا المتحدث باسم مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إسرائيل إلى إلغاء قرار يمنع وصول المساعدات الغذائية إلى شمال غزة من وكالة اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا)، قائلا إن الناس هناك يواجهون الموت القاسي بسبب المجاعة.



وقال ينس لايركه المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة، يجب إلغاء القرار، ولا يمكنهم الادعاء بالالتزام بأحكام القانون الدولي هذه عندما يقومون بمنع قوافل الأونروا الغذائية.

