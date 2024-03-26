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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لأول مرة.. تعيين عدد من العلماء المصريين بالمعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا

المعهد المتحد للعلوم
المعهد المتحد للعلوم النووية

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على تعظيم استفادة مصر من الشراكات الدولية مع دول العالم بما يخدم أهداف الدولة التنموية في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وفى هذا الإطار شاركت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بتكليف من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في اجتماعات اللجنة المالية ولجنة المفوضين للدول الأعضاء بالمعهد المتحد للعلوم النووية بمدينة دوبنا الروسية، وذلك خلال الفترة من( ٢١ - ٢٣ مارس ٢٠٢٤)، بحضور ممثلي الدول الأعضاء بالمعهد، والمراقبين، ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورئيس الهيئة العربية للطاقة الذرية، ورؤساء المعامل السبعة الأساسية بالمعهد.

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فى بداية الاجتماع، عرض البروفيسور غريغوري تروبنيكوف مدير المعهد، تقريرًا حول العمل العلمي للمعهد في عام ٢٠٢٣، مشيرًا إلى أبرز النتائج التي تم الحصول عليها في المختبرات السبعة، ونتائج المشاريع العلمية الضخمة، لافتًا إلى إنجازات المعهد في مجال تنمية التعاون الدولي، وتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع المنظمات العلمية في عدة دول في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وأشاد مدير المعهد، بالتعاون مع مصر والتطور الكبير في آليات ومخرجات التعاون بعد ترقية عضوية مصر كعضو كامل في المعهد المتحد للعلوم النووية بإجماع الدول الأعضاء خلال اجتماع مجلس المفوضين للدول الأعضاء، والذي انعقد في نوفمبر ٢٠٢١ بدولة بلغاريا بحضور الرئيس البلغاري، لتُصبح بذلك الدولة الأولى عربيًا وإفريقيا فى عضوية المعهد، منوها بأن العضوية الكاملة تمنح مصر كل مميزات الشراكة، لتمثل جسراً ممتداً بينها وبين دول العالم الشركاء في المعهد.

وأشار مدير المعهد إلى تعيين عدد من العلماء المصريين لأول مرة في مواقع مختلفة بمعامل المعهد لمدد تتراوح من عام إلى عامين، وهو ما يعد دليلا على اندماج البيئة العلمية المصرية في البيئة العلمية الدولية للمعهد.

كما أثنى في كلمته على الأداء المتميز لشباب الباحثين المصريين الذين أتموا تدريبهم في المعهد في عام ٢٠٢٣ وعددهم ٢٥ طالبا بمرحلة الدراسات العليا "الماجستير والدكتوراه".

وعلي هامش اجتماعات اللجنة المالية ولجنة المفوضين عقدت الدكتورة جينا الفقي، عددا من الاجتماعات الجانبية لمناقشة أطر الاستفادة من الخبرات الموجودة في المعهد في دعم التشكيلات وبناء القدرات بما يخدم الأكاديمية الوطنية للرياضيات، التي تعمل الوزارة جاهدة علي استكمالها لما لها من دور حيوي في عودة الاهتمام بالعلوم الأساسية كونها أساس كل العلوم.

كما ناقشت الفقي آليات مشاركة مصر في مجموعات عمل العلوم والتكنولوجيا والابتكار والبنية البحثية التحتية لمجموعة BRICS والتي ترأسها دولة روسيا لهذا العام.

تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية بين مصر وJINR تعد من أهم الاتفاقيات في مجال العلوم النووية وفيزياء الطاقة العالية والتطبيقات السلمية للطاقة النووية، وقد انضمت مصر متمثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا كعضو منتسب في المعهد عام ٢٠٠٩، ثم أصبحت عضوًا كاملا بدءا من عام ٢٠٢٢، ما يساهم فى تيسير وإتاحة مشاركة الهيئات البحثية المصرية والعلماء المصريين في أنشطة التعاون الدولي بالمركز واستخدام تجهيزاته الأساسية، وبخاصة المشاركة في المشروعات البحثية الثنائية أو متعددة الأطراف والتي يتم إجراؤها بين المعهد المتحد للعلوم النووية والهيئات البحثية المصرية سعيا لتبادل الخبرات والمعارف العلمية بين الطرفين.

المعهد المتحد للعلوم النووية المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا استراتيجية الوطنية للتعليم العالي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

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