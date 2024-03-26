أحمد عبدالله محمود: أمي نصحتني بعدم المشاركة في «الأسطورة» وعملي نقلة في حياتي

كشف الفنان أحمد عبد الله محمود، سرًا بشأن مشاركته في مسلسل الأسطورة الذي عُرض عام 2016 وجسد بطولته الفنان محمد رمضان.

قال الفنان أحمد عبد الله محمود، خلال استضافته في برنامج Out Box عبر سوشيال ميديا قناة صدى البلد: «قبل تصوير دوري في مسلسل الأسطورة بشهرين كنت خائف من تقديمه لأن به إهانة».

وتابع: «والدتي طلبت مني أن لا أقدم هذا الدور، فأنا صعيدي وشبراوي، لكنني حسبتها بطريقة ثانية وهي أن المخرج محمد سامي شاطر جدًا ومحمد رمضان لديه قاعدة جماهيرية كبيرة».

وأضاف الفنان أحمد عبد الله محمود خلال حديثه «مسلسل الأسطورة تمكن من عمل نقلة في حياتي، وأنا أحب التحديات وهذا الدور كان تحدي».