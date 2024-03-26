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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بخدعة من تريزيجيه.. رامي ربيعة يسجل الهدف الأول في شباك كرواتيا

منتخب مصر
منتخب مصر

أحرز رامي ربيعة لاعب منتخب مصر، هدف التقدم في الدقائق الأولي من المباراة بين مصر وكرواتيا بنهائي كأس العاصمة. 

جاء الهدف بعدما سدد تريزيجيه كرة صاروخية بعد تنفيذ الضربة الحرة والحارس نيديجكو لابروفيتش تصدى لها ببراعة قبل أن يتابعها محمد حمدي وأرسل عرضية أرضية قابلها رامي ربيعة بتسديدة داخل الشباك معلنا عن الهدف الأول.

 يجلس أحمد حجازي على دكة البدلاء بعد عودته للمنتخب بعد غياب لظروف طارئة، ويتغيب إمام عاشور عن التشكيل الأساسي.

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تشكيل منتخب مصر يكون على النحو التالي:

- حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
- الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد حمدي.
- الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - محمد مجدي أفشة - عمر مرموش - محمود تريزيجيه.
- الهجوم: مصطفى محمد.

وفي حالة التعادل في الوقت الأصلي للمباراة، ستحسم المباراة عبر ركلات الترجيح. ويحق لكل منتخب إجراء 6 تغييرات خلال المباراة. يأتي منتخب مصر إلى النهائي بعد الفوز على نيوزيلندا بهدف دون رد، بينما صعد منتخب كرواتيا للنهائي بفوزه على تونس بركلات الترجيح.

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