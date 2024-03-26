أحمد حسن يكشف عن حقيقة عروض الدوري السعودي لـ تريزيجيه

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن عدم وجود عروض لضم اللاعب تريزيجيه في الدوري السعودي عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب أحمد حسن :"مصدر.. لا يوجد أي عرض رسمي لتريزيجيه من الدوري السعودي حتى الآن".

أكدت تقارير صحفية أن اسم محمود حسن "تريزيجيه"، جناح طرابزون التركي ومنتخب مصر، أصبح يرتبط بالانتقالإلى عدد من أندية دورشن السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لشبكة "Karadeniz" التركية، فإن ثلاثي أندية القمة بالدوري السعودي، الهلال والاتحاد والنصر، يهتمونبالتعاقد مع "تريزيجيه"، وسيعملون على التفاوض مع ناديه التركي.

وحددت إدارة طرابزون مبلغ 10 ملايين يورو لمن يرغب في التعاقد مع اللاعب، الذي يُعتبر النجم الأول للفريق التركي خلالالموسم الجاري، حيث سجل 10 أهداف وصنع 4 في 22 مباراة.

تجدر الإشارة إلى أن رغبة بعض أندية الدوري السعودي في ضم تريزيجيه ليست الأولى، حيث حاول الهلال واتحاد جدةفي السابق، لكن المفاوضات لم تنجح.

تريزيجيه انضم إلى طرابزون سبور قادمًا من نادي أستون فيلا الإنجليزي منذ عامين، ويمتلك عقدًا مع فريقه التركيحتى صيف عام 2026.