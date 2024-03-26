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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقد رياضي يكشف نقطة ضعف منتخب مصر أمام كرواتيا

صدى البلد

قال الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن حسام حسن يريد إرساء مبدأ أن منتخب مصر فوق جميع الأندية، مشيرًا إلى أن الأولوية عندما تكون للمنتخب الأولوية سيتم احترام ذلك من جانب الجماهير.

 

وأضاف عبر بوكس تو بوكس: "حسام حسن كان عليه اتخذ موقف قوي في المباريات الودية، حتى لا يتكرر ذلك الموقف وهو مقبل على مواجهات رسمية، ولابد أن يكون هناك تنسيق ولكن لصالح منتخب مصر".

 

وتابع: "منتخب مصر لديه وفرة في خط الوسط، ولكن كان أسوأ الخطوط في أمم إفريقيا، وحتى الآن حسام حسن لازال لديه خلل في الوسط، ومواجهة كرواتيا بكل تأكيد صعبة".

 

وواصل: "حسام حسن لن يقوم بعمل تغييرات كثيرة في تشكيلة منتخب مصر أمام كرواتيا، ومن الصعب مشاركة كوكا في اللقاء المقبل رغم تعافيه مع الإصابة، وقام بضمه للمعسكر من أجل رؤيته وتجهيزه للمستقبل".

 

وأشار إلى أنه يتمنى تحقيق منتخب مصر للانتصار على كرواتيا من أجل تحفيز اللاعبين مستقبلا، بالإضافة إلى ضرورة وجود دعم جماهيري كبير، ومنتخب مصر في حاجة للتواجد على منصات التتويج حتى لو كانت بطولة ودية.

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