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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراجع الين الياباني إلى مستوى قياسي أمام العملات الأجنبية.. تفاصيل

الين الياباني والدولار
الين الياباني والدولار

وصل الين الياباني إلى مستوى غير مسبوق من التراجع أمام العملات الدولية وبخاصة الدولار، وفق ما ذكرت صحف دولية.


في هذا السياق حذر شونيتشي سوزوكي وزير المالية الياباني من ضعف الين.


وهوت العملة اليابانية إلى أدنى مستوى لها في 34 عاما مقابل الدولار.

وتراجع الين بعد وقت قصير من ارتفاع الدولار بفعل بيانات أميركية قوية، مما دفع الين الياباني إلى التراجع إلى أدنى مستوى في 34 عاما وإلى المستوى الذي استدعى تدخلا رسميا في السوق في عام 2022.
 

وجرى تداول الين عند 151.97 للدولار في الجلسة الآسيوية الأربعاء بعد تراجعه نحو 0.2 بالمئة، وهو مستوى أقل من 151.94 للدولار عندما تدخلت السلطات اليابانية في أكتوبر 2022 لشراء العملة.

 

 

 

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