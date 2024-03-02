الدولار يرتفع أمام الين ويهبط أمام اليورو.. لهذه الأسباب

انخفض الين مقابل الدولار، بعد أن قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إنه من السابق لأوانه إعلان النصر في المعركة ضد التضخم، إلا أن الدولار انخفض مقابل اليورو بعد بيانات اقتصادية أميركية أضعف من المتوقع.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، اقتربت بتكوين من أعلى مستوى في عامين كانت قد سجلته يوم الأربعاء 28 فبراير

وذكر أويدا أن من السابق لأوانه التأكد من أن التضخم يقترب بشكل مستدام من المستوى المستهدف للبنك المركزي عند 2%. كما شدد على ضرورة التدقيق في مزيد من البيانات حول توقعات الأجور.

وارتفع الدولار 0.15% إلى 150.20 ين.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، 0.15 % إلى 103.96 نقطة.

وبدد المؤشر مكاسب سابقة بعدما جاءت نتائج مسح لمعنويات المتعاملين صادر عن جامعة ميشيغان أضعف من التوقعات.

بينما صعد اليورو 0.28% إلى 1.0833 دولار.

وتقدم الجنيه الإسترليني 0.09% إلى 1.2636 دولار.

وارتفعت عملة بتكوين 0.7 % في أحدث تداولات إلى 61840 دولاراً بعد تسجيلها 63933 دولارا يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2021.