عملة دولة صناعية كبرى تسجل أسوأ تراجع أمام الدولار

سجل الين الياباني انخفاضا مقابل الدولار فيما يقول محللون إنه أكبر انخفاض بشهر خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وأصبح الدولار مستقرا على نطاق واسع قبل صدور بيانات مهمة عن التضخم الأمريكي في وقت لاحق من اليوم، والتي ستوفر مزيدا من الوضوح حول التوقيت الذي يمكن أن يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) دورة خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وهبط الين في أحدث التعاملات 0.4 % إلى 147.47 للدولار، كما انخفض بنسبة مماثلة أمام الجنيه الإسترليني.

وجاء تراجع الين بعد تعليقات لمحافظ بنك اليابان كازو أويدا، الذي قدم الثلاثاء تقييما أقل تفاؤلا إلى حد ما لاقتصاد البلاد مما كان عليه في يناير.

وتراجع اليورو عن أعلى مستوى في شهرين تقريبا الذي سجله الأسبوع الماضي ليتداول في أحدث التعاملات عند 1.0936 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.04% إلى 102.83 بعد أن سجل أدنى مستوى في شهرين تقريبا عند 102.33 الأسبوع الماضي.