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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| إرشادات بسيطة لـ عمل محرك السيارة بكفاءة.. بعد تراجع الأوفر برايس.. سعر سوبارو فورستر 2024 بالسوق المصري

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يضم سوق السيارات المصري باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2023 ، وذلك بعدما تراجعت قيمة الأوفر برايس التي يتم وضعها علي السعر الأصلي للسيارة ، وجاء ذلك بسبب استقرار سعر صرف الدولار ، ومن ضمن الطرازات التي تراجعت أسعارها فيات تيبو موديل 2023 .

كشفت شركة فولفو السويدية عن الإصدار الخاص Black Edition من سياراتها الجديدة فولفو EC40 الكهربائية ، وتنتمي EC40 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

ينتشر داخل السوق المصري للسيارات العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافره تلك السيارات بعدما استقرت أسعار صرف الدولار ، مما ادي الي تراجع الاوفر برايس الذى تم وضعة علي السيارات وكانت بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار ، اما الان وبعد استقرار أسعار الطرازات الجديدة فيوجد العديد من الإصدارات بالسوق المصري من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات مميزة .

محرك السيارة هو مصدر القوة والطاقة بالسيارة، وذلك لأنه يعمل علي تحويل الطاقة الكيميائية الموجودة داخل الوقود إلى طاقة ميكانيكية، ومن ثم يتم نقلها إلى العجلات ، وبالتالي يتم تحريك السيارة ونقلها من مكان إلى آخر، وبالتالي فان محرك السيارة  هو قلب السيارة ويتم تحديد صحته السيارة العامة بناء علي حالة المحرك الفنية .

مصابيح السيارة من أهم ميزات السلامة في أي سيارة ، وذلك لأنها تسمح للسائقين بالرؤية و الاطلاع على جميع أنواع وظروف القيادة والطريق في ساعات الليل المتأخرة .

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