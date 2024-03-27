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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كيفية استخراج وثيقة زواج إلكترونيا

وثيقة الزواج
وثيقة الزواج

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن كيفية استخراج عقد زواج، والتي تقدمها وزارة الداخلية، من خلال خدمة استخراج وثيقة الزواج إلكترونيا.

 طريقة إنشاء حساب على موقع وزارة الداخلية

 من خلال العنوان الإلكتروني  https://moi.gov.eg.

و إنشاء حساب على الموقع، بـ"تسجيل دخول"، وبعدها اختيار "إنشاء حساب جديد"، و إدخال البيانات الشخصية الصحيحة، والرقم القومي.

الأوراق المطلوبة لتحرير عقد زواج

  1. شهادة صحية من مستشفى حكومي أو وحدة طبية بها طب أسرة.
  2. شهادة طلاق رسمي إذا كانت الزوجة مطلقة.
  3. وثيقة الزواج + شهادة وفاة الزوج إذا كانت الزوجة أرملة.
  4. بطاقة الزوج وثلاث صور ضوئية منها.
  5. بطاقة الزوجة وثلاث صور ضوئية منها.
  6. بطاقة وكيل الزوجة وصورة منها.
  7. 6 صور شخصية لكل منهما.

كيفية استخرج وثيقة زواج إلكترونيا

إدخال صلة القرابة لمقدم الطلب

الاسم رباعي

اسم الأم

الرقم القومي

اسم الزوجة أو الزوج

الموافقة على شروط وأحكام استخراج الوثيقة

ثم إدخال بيانات مقدم الطلب ونظام الدفع

ثم إتمام الطلب

ليتحدد بعدها موعد ومكان الاستلام.

 

شروط استخراج وثيقة الزواج 2024

أن يكون تاريخ الزواج بعد أبريل لسنة 1962.
يجب أن يكون مقدم الطلب هو صاحب الشأن.

يجب أن تكون وثيقة الزواج مطبوعة سابقاً.
يجب كتابة بيانات الزوج والزوجة (ثلاثي – رباعي).
 

مدة استخراج وثيقة الزواج

تصدر خلال 7 أيام عمل.
 

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