مفاجأة في أزمة إسلام جابر بسرقة عقد الزواج العرفي

استمعت محكمة جنح مستأنف الهرم خلال جلسة اليوم لمعارضة اللاعب إسلام جابر على حكم حبسه سنة بتهمة سرقة عقد زواج عرفي لمرافعة دفاع اللاعب.

كشف محامي مقيمة الدعوى أن دفاع لاعب كرة القدم أقر خلال مرافعته في جلسة الاستئناف على حكم حبسه عام، بالعلاقة الزوجية بعدما طالب بالاستناد للمواد ٣١١ و٣١٢ والتي تحكم بالسرقة في العلاقة بين الأزواج.

وأوضح محمود العطار دفاع سيدة الزواج العرفي أن دفاع المتهم طالب بتعديل القيد والوصف من المادة ٣١٧ إلي المادة ٣١١ و٣١٢ والتي تنظم علاقة السرقة بين الأزواج في الأصول والفروع، وهو ما يعد إقرار بوجود العلاقة الزوجية.

المادة رقم 311، من قانون العقوبات المصري، نصت على أنه كل من اختلس منقولات مملوكة لغيره فهو سارق، وجاء بنص المادة رقم 212، أنه لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناءً على طلب المجني عليه وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يُقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

وقررت محكمة جنح مستأنف الهرم، تأجيل معارضة لاعب كرة القدم على حبسه عام لاتهامه بسرقة عقد الزواج العرفي، لجلسة 26 يوليو؛ للحكم.