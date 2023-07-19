عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

26 يوليو..الحكم في معارضة إسلام جابر على حبسه لاتهامه بسرقة عقد زواج عرفي

صدى البلد

قررت محكمة جنح مستأنف الهرم، تأجيل معارضة لاعب كرة القدم اسلام جابر على حبسه عام لاتهامه بسرقة عقد الزواج العرفي، لجلسة 26 يوليو؛ للحكم.

 

كشف محامى مقيمة الدعوى أن دفاع لاعب كرة القدم أقر خلال مرافعته في جلسة الاستئناف على حكم حبسه عام، بالعلاقة الزوجية بعدما طالب بالاستناد للمواد ٣١١ و٣١٢ والتي تحكم السرقة في العلاقة بين الازواج.

 

وأوضح محمود العطار دفاع سيدة الزواج العرفي أن دفاع المتهم طالب بتعديل القيد والوصف من المادة ٣١٧ إلي المادة ٣١١ و٣١٢ والتي تنظم علاقة السرقة بين الازواج في الاصول والفروع، وهو ما يعد إقرار بوجود العلاقة الزوجية.

 

والجدير بالذكر أن المادة رقم 311، من قانون العقوبات المصري، نصت على أنه كل من اختلس منقولات مملوكا لغيره فهو سارق، وجاء بنص المادة رقم 212، أنه لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناءً على طلب المجني عليه. وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يُقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

جنح مستأنف الهرم اسلام جابر حبسه عام سرقة عقد الزواج العرفي لاعب كرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هضربك المرة الجاية.. كهربا يوجه رسالة إلى مدافع النادي الأهلي

17 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بعد وصول العظمى لـ 45

«الحق اتجوز دلوقتي»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

مصدر بالكهرباء يكشف السبب الحقيقي وراء تكرار انقطاع التيار

رطوبة 95% وأجواء شديدة الحرارة.. تحذير من الأرصاد للمواطنين ..فيديو

بيان عاجل من السعودية بشأن العلاقات بين تركيا ومصر

عقب انضمام إمام عاشور | كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي

بعد إمام عاشور.. الأهلي يكشف عن صفقة جديدة قيمتها مليون ونصف دولار

موضوعات متعلقة

اختل توازنها.. سقوط فتاة من الرابع غرب الجيزة

التحريات تكشف تفاصيل مصرع شاب فى الجيزة

إصابة سائق وتباع في انقلاب شاحنة محملة بالسولار على الطريق الأوسطي

التحريات.. اختلال عجلة القيادة وراء إنقلاب أتوبيس جنوب الجيزة

17 أكتوبر محاكمة المتهم بقتل والدته وشقيقه وإصابة زوج شقيقته بالهرم

تأجيل دعوى إثبات نسب طفل اللاعب إسلام جابر لـ11 سبتمبر

انقلاب أتوبيس بـ 26 راكبًا على صحراوي أطفيح .. وتحرّك أمني عاجل

مفاجأة في أزمة مطرب المهرجانات وزوجته.. حسن شاكوش يطلق ريم صارق غيابيا

ترشيحاتنا

بعد تصريح صادم من زوجته .. رد فعل غير متوقع لـ حسن شاكوش

مصر تعزي الجزائر في ضحايا حادث مروري بـ تمنراست

بعد خسارة لقب إفريقيا.. رحيل 14 لاعبا عن الوداد المغربي

الكرملين يعلن حضور بوتين قمة البريكس عبر تقنية "فيديو كونفرنس"

تحرك عاجل من تركيا استعدادا لزلزال إسطنبول الكبير

التجّار مزوّدين أسعار السجاير | طلب عاجل من شعبة الدخان للحكومة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرف صادم من طلاب بريطانيين ضد زميلتهم يثير غضبا.. فيديو

سنغافورة الأولى 2023..تعرف على أقوي 10 جوازات سفر وأسوأ 3 حول العالم

بخسارة وزن ملحوظة.. هنا شيحة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بيبكي.. فيديو مؤثر يوثق اللحظات الأخيرة لـ حوت قبل نفوقه في البرازيل

فيديو

درجة الحرارة 45.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس

القادم أسوأ.. مخاوف من مجاعة عالمية بعد انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب «فيديوجراف»

فرحان هو وعيلته.. أول رد فعل من إمام عاشور بعد انتقاله للأهلي

تحرك جديد يضرب الذهب وتراجع الدولار | مفاجأة بالاسعار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ