26 يوليو..الحكم في معارضة إسلام جابر على حبسه لاتهامه بسرقة عقد زواج عرفي

قررت محكمة جنح مستأنف الهرم، تأجيل معارضة لاعب كرة القدم اسلام جابر على حبسه عام لاتهامه بسرقة عقد الزواج العرفي، لجلسة 26 يوليو؛ للحكم.

كشف محامى مقيمة الدعوى أن دفاع لاعب كرة القدم أقر خلال مرافعته في جلسة الاستئناف على حكم حبسه عام، بالعلاقة الزوجية بعدما طالب بالاستناد للمواد ٣١١ و٣١٢ والتي تحكم السرقة في العلاقة بين الازواج.

وأوضح محمود العطار دفاع سيدة الزواج العرفي أن دفاع المتهم طالب بتعديل القيد والوصف من المادة ٣١٧ إلي المادة ٣١١ و٣١٢ والتي تنظم علاقة السرقة بين الازواج في الاصول والفروع، وهو ما يعد إقرار بوجود العلاقة الزوجية.

والجدير بالذكر أن المادة رقم 311، من قانون العقوبات المصري، نصت على أنه كل من اختلس منقولات مملوكا لغيره فهو سارق، وجاء بنص المادة رقم 212، أنه لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناءً على طلب المجني عليه. وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يُقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.