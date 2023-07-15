19 يوليو.. إسلام جابر أمام المحكمة من جديد بسبب سرقة ورقة زواج عرفي

حددت محكمة جنح مستأنف الهرم، جلسة 19 يوليو الجاري، لنظر استئناف اللاعب إسلام جابر، على حبسه سنة مع الشغل لسرقة ورقة زواجه العرفي.

وكانت قد عاقبت محكمة جنح الهرم، فى وقت سابق، اللاعب فى القضية رقم 57069 لسنة 2022 جنح الهرم اللاعب بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ والمصاريف لاتهامه فى بسرقة عقد الزواج العرفى، وقدم المحامى مينا ناجى جلسة استئناف وتم تحديد الجلسة السابق زكرها

اتهمت سيدة تبلغ من العمر 34 سنة، فى بلاغ لقسم شرطة الهرم، لاعب كرة قدم، يبلغ من العمر 26 سنة، بالزواج منها عرفيا فى 5 مارس الماضى، بواسطة محامى حددت هويته، والاستيلاء على ورقتى الزواج العرفى، ورفضه الاعتراف بأمر زواجهما، الذى استمر عدة أشهر، أو إثبات النسب بعد أن أخبرته بحملها منه، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.