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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

سرق ورقة جوازهما..القصة الكاملة لأزمة إسلام جابر مع سيدة وإنكار نسب طفلها

صدى البلد

شهدت أروقة المحاكم خلال الفترة الماضية جولات بين اللاعب اسلام جابر وبين سيدة ادعت زواجه منها عرفيا ورفضه الاعتراف بطفلها بعد سرقته ورقتي الزواج العرفي.. انتهت تلك المناوشات أمس الأربعاء بقرار من محكمة جنح مستأنف الهرم بتأييد حبس اللاعب 

 

أقامت السيدة دعوى إثبات نسب أمام محكمة الأسرة ليقابلها اللاعب بدعوى لانكار النسب واخرى يتهمها فيها بالتشهير والبلاغ الكاذب والتي أصدرت فيها المحكمة حكمها بتغريم السيدة مبلغ مائتي جنيه والزامها بأداء تعويض مبلغ 5 آلاف جنيه وواحد لصالح اللاعب بتهمة البلاغ الكاذب. 

 

حبس وتأييد 

 

في شهر يناير الماضي عاقبت المحكمة اسلام جابر لاعب نادي الزمالك السابق في القضية رقم ٥٧٠٦٩ لسنة ٢٠٢٢ جنح الهرم بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ والمصاريف في سرقة عقد الزواج العرفي الذي اتهمته فتاة بسرقته بعد الزواج منه وإنكاره نسب جنينهما.

 

اليوم أيدت محكمة مستأنف الهرم حبس اللاعب سنة مع الشغل والنفاذ بعد ايداعه قفص الاتهام داخل قاعة المحكمة وفور النطق بالحكم تولت قوة أمنية ترحيل اللاعب وسط حراسة مشددة إلى قسم الهرم لتنفيذ الحكم الصادر ضده حتى يتقدم باستئناف – طبقا لتصريحات مينا ناجي محامي جابر- والذي سيتم خلال الأسبوع المقبل. 

 

رفض نسب 

 

وفي شهر مارس الماضي شهدت مناوشات اللاعب والسيدة تطور خطير عندما رفضت محكمة الأسرة في الجيزة، دعوى إثبات نسب أقامتها السيدة، ضد اسلام جابر 

 

وخلال شهر اكتوبر من العام الماضي قررت الدائرة 8 مدنى العمرانية الجزئية، رفض الدعوى المدنية المقامة من اسلام جابر يطالب فيها السيدة بتعويض بعد أن اتهمته فى محضر بقسم شرطة الهرم بالزواج منها عرفيًا وإنكار نسب طفلها.

 

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وطالب لاعب كرة القدم فى دعواه، بتعويض مادي عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية، بعد إساءة السيدة فى حقه وإقامتها دعوى كيدية ضده الا ان المحكمة رفضت دعواه. 

 

اتهام 

 

وكانت سيدة تبلغ من العمر 34 سنة، تقدمت ببلاغ لقسم شرطة الهرم، اتهمت فيه لاعب كرة قدم  شهير يبلغ من العمر 26 سنة، بالزواج منها عرفيا في 5 مارس الماضي، بواسطة محامٍ حددت هويته، والاستيلاء على ورقتي الزواج العرفي، ورفضه الاعتراف بأمر زواجهما، الذي استمر عدة أشهر، أو إثبات النسب بعد أن أخبرته بحملها منه، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

 

وأوضحت في بلاغها أنها أخبرت اللاعب باكتشافها حملها في الشهر الرابع، وتفاجأت عقب ذلك باستيلائه على الورقتين اللتين تثبتين زواجهما العرفي بمساعدة المحامي، لرفض اللاعب إثبات النسب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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