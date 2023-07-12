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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محامي إسلام جابر: استىناف حكم حبسه سنة الأسبوع المقبل

صدى البلد

قال مينا ناجي محامي اللاعب إسلام جابر إنهم سيتقدمون باستئناف على الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الهرم بحبس اللاعب سنة مع الشغل والنفاذ حيث سيتقدم بأوراق الاستئناف خلال الأسبوع المقبل.

 

وأضاف مينا أن موكله تم إيداعه حجز قسم شرطة الهرم لتنفيذ الحكم الصادر ضده لحين موعد الاستئناف.

 

ورحلت قوات الشرطة اللاعب إسلام جابر إلى قسم شرطة الهرم بعد الحكم بتأييد حبسه سنة مع الشغل والنفاذ في اتهامه بسرقة عقد زواج عرفي من سيدة اتهمته بإنكار زواجهما ونسب طفلهما. 

واصطحبت قوات الأمن اللاعب وسط حراسة مشددة عقب صدور الحكم من محكمة مستأنف الهرم التي قررت رفض معارضة لاعب كرة شهير، في قضية سرقة عقد الزواج العرفي، وأيدت حبسه سنة مع الشغل والنفاذ مع إلزامه بالمصاريف.

 

واستمعت المحكمة لمرافعة محمود العطار محامي مقيمة الدعوى، والذي أكد أن السيدة تربطها علاقة زوجية بالمتهم بتاريخ 5 /3 /2022 بموجب عقود زواج شرعية عرفية، موضحا أن كان لها سكن زوجية خاص بها بالعقار (...) هضبة الأهرام في الجيزة.

 

وأكد المحامي خلال مرافعته، أن اللاعب كان يتردد على المسكن إلى أن دبت الخلافات بينهما بسبب معرفته لحملها، وهو ما كان لا يرغبه بسبب زواجه من أخرى فقام على إثرها بسرقة واختلاس عقد الزواج، واختلسه لنفسه للإضرار بالسيدة كما هو ثابت بالتحقيقات.

 

وأودع حرس محكمة الهرم، لاعب نادي الزمالك السابق في قفص الاتهام، خلال الجلسة.

 

ووصل لاعب كرة القدم لحضور جلسة معارضه على حكم حبسه سنة مع الشغل والنفاذ، في قضية سرقة عقد الزواج العرفي محكمة جنح الهرم. وتسلم حرس المحكمة الاعب وتم إيداعه قفص الاتهام تمهيدا لبدء جلسة المعارضة.

 

 

كانت محكمة جنح الهرم قضت في وقت سابق، على لاعب كرة بحكم "سنة مع الشغل والنفاذ"، مع إلزامه بالمصاريف، في قضية رقم 57069 جنح الهرم، بسرقة عقد الزواج العرفي.

 

وتلقى قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من فتاة في العقد الثالث من عمرها، يفيد اتهام لاعب كرة قدم شهير بالزواج منها عرفياً وحملها منه وتنصله من الاعتراف بالجنين.

 

وبينت الفتاة في البلاغ أنها تزوجت من اللاعب على يد أحد المحامين طرفه منذ قرابة 6 أشهر وأنها أقامت رفقته طوال تلك المدة بشقة مستأجرة، وتابعت أنه عقب علم اللاعب بحملها منه مؤخراً استولى على ورقتي الزواج العرفي وتنصل من الاعتراف بالجنين.

 

وتجري الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات البلاغ، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اللاعب إسلام جابر حبس اللاعب سنة الاستئناف قسم شرطة الهرم سرقة عقد زواج عرفي

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