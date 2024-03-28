علاء مرسي: اشتغلت في قهوة عشان أمثل.. وممكن أخسر الفن عشان كرامتى

حل الفنان علاء مرسى ضيفا على برنامج “ع المسرح” تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب، وتحدث عن بدايتة الفنية وعلاقته بالفنان فريد شوقى وعلاء ولى الدين.

وفى التقرير التالى نرصد ابرز التصريحات:

علاء مرسي: «المولد انفض» بعد وفاة علاء ولي الدين

قال الفنان علاء مرسي، عن علاقته بالنجم الراحل علاء ولي الدين، والتي لخصها في مقولة «بعد علاء المولد انفض»، مؤكدًا: «أنا وعلاء عايش كنت بنسى أني متجوز، علاء اولًا بعد كدة الزوجة».



علاء مرسي: حارس مسرح الريحاني رش عليا مياه عشان ما أدخلش

تحدث الفنان علاء مرسي عن بدايته الفنية قائلا:" جيت من الريف للقاهرة متخيل هشوف الفنانين فى الشوارع عادى".



علاء مرسي: أنا أكثر شخص أذى نفسه.. وممكن أخسر الفن عشان كرامتي

تحدث الفنان علاء مرسي قائلا:" أنا عصبى جدا وممكن أخسر كل حاجة وأنا متعصب".



علاء مرسى : اشتغلت فى قهوة .. وكنت بنام فيها عشان أمثل

تحدث الفنان علاء مرسي عن أسرته وبداية حياتة الفنية لافتا إلى أن والده توفى وهو صغير.



علاء مرسي : الفن حرام في حالة واحدة بس

قال الفنان علاء مرسي إن الفن حرام والسينما حرام في حالة واحدة فقط، وهي أن يُظهر الفن مساوئ والمناظر السيئة في بلدي مصر، موضحًا أن في سينما الزمن الجميل عندما تشاهدها لا يُمكن أن تتخيل أن كان هناك شوارع في مصر بها قمامة.

