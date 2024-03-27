علاء مرسي: أنا أكثر شخص أذى نفسه.. وممكن أخسر الفن عشان كرامتي

تحدث الفنان علاء مرسي قائلا:" أنا عصبى جدا وممكن أخسر كل حاجة وأنا متعصب".

وأضاف مرسي، خلال لقائه مع الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج ع المسرح، قائلا:" فى بدايتي الفنية، المخرج الكبير حسين كمال أخطأ فى حقي، واتخانقت معاه خناقة شوارع، ممكن أخسر الفن عشان أحافظ على كرامتي".

آذيت نفسي

تابع علاء مرسى قائلا:" أنا اكتر شخص أذى نفسه لأنى لم أقدر موهبتي الفنية بالطريقة المناسبة".

وأضاف علاء مرسى أنه استهلك موهبته الفنية فى أدوار ومجاملات تدمر الموهبة.

برنامج ع المسرح تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب ويذاع يوميًا في رمضان على ثلاث قنوات، هي: قناة الحياة والفضائية المصرية وCBC، واستضاف البرنامج هذا العام، عدد من النجوم من بينهم حلا شيحة ودينا الراقصة والمعلق الرياضي مدحت شلبي وآخرون.