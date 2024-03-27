علاء مرسي : الفن حرام في حالة واحدة بس

قال الفنان علاء مرسي إن الفن حرام والسينما حرام في حالة واحدة فقط، وهي أن يُظهر الفن مساوئ والمناظر السيئة في بلدي مصر، موضحًا أن في سينما الزمن الجميل عندما تشاهدها لا يُمكن أن تتخيل أن كان هناك شوارع في مصر بها قمامة.

وأضاف مرسي، خلال لقائه مع الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج ع المسرح، أن هناك ما يسمى بجماليات الفن وإبداعه، وهو إظهار الجميل في البلد، وحتى وإن اضطريت لإظهار أزمة أو مساوئ تُظهرها بشكل جميل وهنا يكمن الإبداع.

حلا شيحة

برنامج ع المسرح تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب ويذاع يوميًا في رمضان على ثلاث قنوات وهما قناة الحياة والفضائية المصرية وCBC، واستضافت خلال حلقات البرنامج هذا العام عدد من النجوم من بينهم حلا شيحة ودينا الراقصة والمعلق الرياضي مدحت شلبي وآخرون.