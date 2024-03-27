اتكسرت .. علاء مرسي: «المولد انفض» بعد وفاة علاء ولي الدين

قال الفنان علاء مرسي، عن علاقته بالنجم الراحل علاء ولي الدين، والتي لخصها في مقولة «بعد علاء المولد انفض»، مؤكدًا: «أنا وعلاء عايش كنت بنسى أني متجوز، علاء اولًا بعد كدة الزوجة».

وأكد مرسي خلال لقائه مع برنامج ع المسرح مع الإعلامية منى عبد الوهاب، أن علاء ولي الدين، لعب كثيرًا دور الناصح الأمين في حياته، حيث كان دائمًا ما ينصحه في اختيار أعماله والمكانة التي يجب أن يكون فيها، قائلًا: «لو علاء موجود كان في حاجات كتير هتتغير».

محمد هنيدي وأشرف عبد الباقي

وأضاف مرسي أن علاء ولي الدين هو سبب التقاء الأصدقاء محمد هنيدي وأشرف عبد الباقي وحتى الجيل الذي ظهر بعدنا كان علاء متبنيهم مثل كريم عبد العزيز أحمد السقا رامز جلال محمد سعد، وبعد وفاته لم نعد نلتقي مثل السابق، وحين نلتقي دائمًا ما تجدنا نقول «فينك ياعم وحشتني».

وقال مرسي إن وفاة علاء ولي الدين كانت لحظة انكسار شديدة، تشبه لحظة انكساري مع أمي، وشعرت وقت وفاة علاء أنه لم تعد الحياة لها داعي، مضيفًا: «بعد علاء وأمي كويس أني قادر اتكلم معاكم دلوقتي».