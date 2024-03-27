علاء مرسي: حارس مسرح الريحاني رش عليا مياه عشان ما أدخلش

تحدث الفنان علاء مرسي عن بدايته الفنية قائلا:" جيت من الريف للقاهرة متخيل هشوف الفنانين فى الشوارع عادى".

وأضاف مرسي، خلال لقائه مع الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج ع المسرح، قائلا:" كل يوم كنت بروح أقف قدام مسرح الريحاني، لدرجة إن عم أحمد الحارس رش عليا ميه وقالي امشي من هنا".

وأوضح علاء مرسي أنه ذات مرة شاهد الفنان الكبير فريد شوقي داخل المسرح، معقبا:"جريت عليه عشان أقوله إني عاوز أمثل، لكن كنت خايف إنه يضربني".

مسرح الريحاني

أشار علاء مرسي إلى أنه كان يذهب يوميا الى مسرح الريحاني ويدخل المسرح بعد أن توسط له فريد شوقي، وشارك في مشهد في مسرحية، بعد شهر من الذهاب يوميا.

برنامج ع المسرح تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب ويذاع يوميًا في رمضان على ثلاث قنوات وهما قناة الحياة والفضائية المصرية وCBC، واستضافت خلال حلقات البرنامج هذا العام عدد من النجوم من بينهم حلا شيحة ودينا الراقصة والمعلق الرياضي مدحت شلبي وآخرون.