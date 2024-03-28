للمرة الثانية .. تخفيض جديد لأسعار توريس 2024

انخفضت أسعار السيارة KGM توريس الكورية موديل 2024 للمرة الثانية خلال شهر مارس الجاري، حيث وصل إجمالي التخفيضات السعرية إلى 590 ألف جنيه، وتعد هذه النسخة واحدة من احدث السيارات الرياضية التي تقدمها العلامة التجارية في مصر، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، مع طرحها محليًا عبر 4 فئات من التجهيزات.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع الأسعار الرسمية للسيارة KGM توريس 2024 في مصر بعد التخفيضات الأخيرة، بالاضافة إلى عبر ابرز المواصفات الفنية.

توريس 2024

تضم السيارة KGM توريس 2024 محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يمكنه أن ينتج قوة إجمالية قدرها 168 حصانا و280 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 8 غيار.

وتعتمد السيارة KGM توريس 2024 على عدد من التجهيزات منها كاميرا خلفية، مثبت سرعة، زر تشغيل وايقاف المحرك، جنوط، شاشة لعرض الوسائط، مقود حركة "مالتي فانكشن" يدعم الكثير من أوامر التحكم، مرايات كهربائية، فتحة سقف، باقة من أدوات المساعدة والحماية.

توريس 2024

أسعار KGM توريس 2024 في السوق المصري بعد تخفيضات مارس

الفئة الأولى قبل التخفيضات بسعر 2 مليون و50 ألف جنيه، لتصل إلى مليون 750 ألف مع التخفيضات الاولى، وتقدم حاليًا بسعر مليون و599 ألف جنيه.

الفئة الثانية قدمت قبل التخفيضات الرسمية بسعر 2 مليون و190 ألف جنيه، بينما بلغ سعرها في قائمة 24 مارس نحو مليون و925 ألف جنيه، ليصل سعرها الحالي إلى مليون و699 ألف جنيه.

توريس 2024

الفئة الثالثة بلغ سعرها في قائمة يناير الماضي نحو 2 مليون و450 ألف جنيه، لتشهد تخفيضات كبيرة جعلت تلك الفئة تصل لـ 2 مليون و150 ألف جنيه، لتتراجع مجددًا وتصل أسعارها حاليًا إلى مليون و899 ألف جنيه.

الفئة الرابعة تباع حاليًا بأسعار رسمية بلغت مليون و999 ألف جنيه، بعد أن شهدت تخفيضات رسمية من 2 مليون و590 ألف إلى 2 مليون و290 ألف جنيه خلال مارس الجاري.