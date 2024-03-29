شريف حلمي: عادل إمام يحترم مهنته ويعشقها.. ويعاتب أحمد السقا

حل الفنان شريف حلمي، ضيفا على برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم.

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات.



الفنان شريف حلمي يعاتب أحمد السقا: أتمنى تقدرني في يوم من الأيام

كشف الفنان شريف حلمي، تفاصيل علاقته بالفنان أحمد السقا، لافتا إلى أنه كان دفعته في المعهد العالي للفنون المسرحية.

وتابع الفنان شريف حلمي،: السقا فنان عظيم وكنت بروح عندهم البيت ووالدته الست العظيمة كانت بتأكلني حمام ووالده العظيم صلاح السقا"، وعن عدم وجود أي أعمال فنية تجمعها قال الفنان شريف حلمي،: "ده عيب فيه هو لأنه النجم وهو اللي بيختار نجوم العمل وياريت يقدرني في يوم من الأيام وأكتب له حاجة".



شريف حلمي: خالد يوسف مخرج كبير ودمه خفيف.. فيديو

أعرب الفنان شريف حلمي، عن سعادته بالعمل مع المخرج خالد يوسف، قائلا: خالد مخرج كبير ودمه خفيف ولذيذ وتشعر بثقتك وهو يعطيك التعليمات.

ووجه الفنان شريف حلمي، رسالة غامضة قائلا: هناك من يطلق ضدي الشائعات المغرضة وهناك من يرفض مشاركتي في أعمال ولكن لدي من الرضا والقناعة ما يجعلني أصمت ولكن لو اتكلمت ناس كتير هتقعد في الحجور".



شريف حلمي: أتقي الله في اختيار أعمالي خوفا من يوم المشهد العظيم.. فيديو

قال الفنان شريف حلمي، إنه يتقي الله في اختيار أعماله الفنية، معقبا: هتحاسب عليها يوم المشهد العظيم وهقف قدام ربنا"، لذلك تجدني مُقل في أعمالي الفنية".

شريف حلمي: السينما «مخصماني» بسبب ضمير المهني في اختيار أعمالي

قال الفنان شريف حلمي، إن ضميره المهني في اختيار وانتقاء أعماله الفنية وراء ابتعاده عن الوسط الفني خلال الفترة الماضية قائلا: السينما «مخصماني».

وأضاف الفنان شريف حلمي،: رفضت مؤخرا المشاركة في 4 أفلام لسوء الورق المعروض عليا وفضلت الانسحاب بهدوء، معقبا: "الأعمال التي عرضت عليّ لا سكتي ولا طريقتي ولا الرزق اللي هيجليي منهم مش حلال".

شريف حلمي: لم أهب الوقوف أمام الزعيم عادل إمام.. فيديو

تحدث الفنان شريف حلمي، عن مشاركته في مسلسل عفاريت عدلي علام بطولة الزعيم عادل إمام قائلا: لم أهاب الوقوف أمام الزعيم عادل إمام.

وأضاف الفنان شريف حلمي،: الأستاذ يوسف معاطي هو من رشحني للعمل في هذا المسلسل والأستاذ رامي إمام، الذي أشاد بدوري وقالي ليّ "دي بداية أنت أسعدتني".



شريف حلمي: رفضت 4 أفلام لأن «فلوسهم حرام».. فيديو

قال الفنان شريف حلمي، إن رفض المشاركة في عدد كبير من الأعمال الفنية التي عرضت عليه خلال الفترة الماضية بسبب ضميري المهني كفنان منعني من قبول هذا الأعمال.

وأضاف الفنان شريف حلمي،: رفضت مؤخرا المشاركة في 4 أفلام لسوء الورق المعروض عليا وفضلت الانسحاب بهدوء، معقبا: "الأعمال التي عرضت عليّ لا سكتي ولا طريقتي ولا الرزق اللي هيجليي منهم مش حلال".

شريف حلمي: اعتذرت عن استكمال تصوير فيلم.. «لقيته مش سكتي».. فيديو

قال الفنان شريف حلمي، اعتذرت عن استكمال تصوير أحد الأفلام بعد تصوير عدد من المشاهد به وبطولة نجم كبير، وطلبت من الأستاذ محمد أبو داوود سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية آنذاك التدخل ورفضت استكمال التصوير وتم حذف المشاهد الخاصة بي من الفيلم لأني استشعرت أن "وجودي ملوش لازمة ولا مؤثر ولا سكتي".

شريف حلمي: لو اتكلمت ناس كتير هتدخل الجحور

وجه الفنان شريف حلمي، رسالة غامضة، قائلا إن هناك من يطلق ضده الشائعات المغرضة وهناك من يرفض مشاركته في أعمال ولكن لديه من الرضا والقناعة ما يجعلنه يصمت ولكن "لو تكلم ناس كتير هتقعد في الحجور".



شريف حلمي: الإخوة أعداء مقتبس من رواية لـ دوستويفسكي.. فيديو

تحدث الفنان شريف حلمي، عن تجربته في كتابة مسلسل الإخوة أعداء، بطولة فتحي عبد الوهاب ولقاء الخميسي ودينا فؤاد وعفاف شعيب وحجاج عبد العظيم.

وقال الفنان شريف حلمي، كانت تجربة صعبة جدا، لافتا إلى أن المسلسل مقتبس من رواية لدوستويفسكي خاصة أنه أحد أعظم الكتاب في العالم وتأثر به نجيب محفوظ، معبقا: الحمد الله إن المسلسل لاقى استحسان المشاهدين ونجوم العمل.