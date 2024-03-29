في أسبوعه الثالث.. تعرف على إيرادات فيلم Kung Fu Panda 4

حقق فيلم Kung Fu Panda 4 إيرادات بلغت 286 مليون دولار حول العالم بعد حوالي ثلاثة أسابيع من طرحه في دور العرض العالمية، فيما حقق في البوكس أوفيس الأمريكي حوالي 140 مليون دولار.

فيلم Kung Fu Panda 4 من بطولة أوكوافينا، جاك بلاك، برايان كرانستون، جيمس هونج، فيولا ديفيس، داستان هوفمان، كي هيو كوان، وإخراج مايك ميتشيل.

تدور أحداث فيلم Kung Fu Panda 4 حول بو الذي عين قائدا روحيا لوادي السلام، وخرج في رحلة بحث عن محارب تنين جديد وتدريبه، في الوقت الذي يواجه فيه خطط الساحرة الشريرة لإعادة استدعاء جميع الأشرار الرئيسيين الذين هزمهم بو في الأجزاء السابقة.

فيما ارتفعت إيرادات فيلم الخيال العلميDune: Part Two، حوالي 240 مليون دولار في أمريكا الشمالية وأكثر من 580 مليون دولار على مستوى العالم.