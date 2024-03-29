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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل المحشى المشكل بسرعة

صدى البلد

ترغب الكثير من النساء فى تعلم طريقة عمل المحشى المشكل بشكل سريع لتوفير الوقت والجهد في رمضان خاصة انه من أكثر الاكلات الشهية التى يحبها الجميع 

نعرض لكم طريقة عمل المحشى المشكل بشكل سريع من خلال خطوات الشيف أميرة شنب.

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مقادير المحشى المشكل:
فلفل رومي 

كوسة متقورة 

باذنجان متقور
ارز مصري
شبت 

كزبرة

بقدونس 
صلصة طماطم
طماطم مبشورة 
بصل مفروم 
ملح
فلفل أسود 
قرفة 
سبع بهارات
معلقة صغيرة سكر 
نعناع ناشف 
5 فصوص
ثوم 
شوربة  دجاج 
زيت

طريقة تحضير المحشى المشكل

* فى بولة كبيرة يخلط البصل مع الطماطم و الشبت و الكزبرة و البقدونس و صلصة الطماطم والسكر و البهارات مع ملح وفلفل أسود ونعناع ناشف والارز مع ملعقة كبيرة من الزيت ويقلبوا جيدا.
* توضع الشوربة على النار حتى تسخن ويضاف الملح وفلفل أسود  و صلصة الطماطم و ثوم صحيح و تترك حتى تغلي جيدا وفي نفس التوقيت احشي خضار المحشي المشكل.
* رصي الباذنجان والفلفل والكوسة بعد الحشو فى الحلة ويسقى بالمرقة حتى يصل الى نصف الحلة ويوضع على على نار مرتفعة حتى يغلي ثم سويه على نار منخفضة حتى يكتمل النضج المحشى المشكل ويقدم ساخنا.

المحشي المشكل طريقة عمل المحشي طريقة عمل المحشي المشكل طريقة تحضير المحشى المشكل الشيف أميرة شنب

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